Familie van Robert (27) geschokt over falen meldkamer bij steekpartij Wageningen

WAGENINGEN/ ARNHEM - De familie van de 27-jarige Robert uit Wageningen zegt geschokt te zijn over de uitkomsten van een onderzoek naar het optreden van de meldkamer op 19 februari. Uit dat onderzoek blijkt dat een centralist van de meldkamer die avond de situatie verkeerd heeft ingeschat waardoor er te laat politie aanwezig was.

De 27-jarige Robert, een van de bewoners van een locatie van zorginstelling RIBW aan de Morel in Wageningen, vertoonde vanaf het begin van de avond agressief gedrag. Omdat hij in zijn kamer bleef, schatte de centralist in dat er geen direct gevaar was en dat het de taak van de RIBW-medewerkers was om de rust te herstellen.

Naderhand blijkt bij het terugluisteren van de 112-meldingen dat de komst van de politie wel direct noodzakelijk was geweest. Robert overleed die avond. Hoe hij precies is komen te overlijden, wordt op dit moment nog onderzocht.

Familie is blij met transparantie

Advocaat Richard Korver zegt dat de familie geschokt is over de uitkomsten. Tegelijkertijd is de familie blij dat de politie transparant is over het eigen optreden en dat de politie het onderzoek van tevoren heeft gedeeld met de familie.

Nog altijd is niet duidelijk wat er precies in de woning heeft afgespeeld voorafgaand aan het overlijden van Robert. Volgens Korver is het voor de familie moeilijk te begrijpen dat de 27-jarige Robert, die zij aan de zorg van het RIBW hadden toevertrouwd, hen op deze wijze aan hen is komen te ontvallen.

‘Transparantie van het grootste belang’

,,De familie doet hun best dit alles een plek te geven, maar daarbij is volledige transparantie over alles dat er is gebeurd van het grootste belang.’’ De familie roept dan het RIBW op ook openheid van zaken te geven.