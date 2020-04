Familie van Robert (27) geschokt over fouten meldkamer bij dodelijk incident Wageningen

De 27-jarige Robert, een van de bewoners van een locatie van zorginstelling RIBW aan de Morel in Wageningen, vertoonde vanaf het begin van de avond verward en agressief gedrag. Omdat hij in zijn kamer bleef, schatte de centralist in dat er geen direct gevaar was. Naderhand blijkt bij het terugluisteren van de 112-meldingen dat de komst van de politie wel direct noodzakelijk was geweest. Robert overleed die avond. Hoe hij precies is komen te overlijden, wordt op dit moment nog onderzocht.

Familie: had Robert nog geleefd als er meteen politie was gekomen?

Advocaat Richard Korver zegt dat de familie geschokt is over de uitkomsten.. ,,De familie vraagt zich nu toch af; als de politie wel adequaat had gehandeld, had Robert dan nog geleefd? Ze hebben de stellige indruk dat dit eigenlijk niet had hoeven gebeuren.’’ Tegelijkertijd is de familie blij dat de politie transparant is over het eigen optreden en dat de politie het onderzoek van tevoren heeft gedeeld met de familie.

Pas later volgt de vraag: moet iemand zich verantwoorden?

Nog altijd is niet duidelijk wat er precies in de woning heeft afgespeeld voorafgaand aan het overlijden van Robert. Volgens Korver is het voor de familie moeilijk te begrijpen dat de 27-jarige Robert, die zij aan de zorg van het RIBW hadden toevertrouwd, hen op deze wijze aan hen is komen te ontvallen. Een schuldige aanwijzen, doet de familie niet. ,,De familie wil een totaalbeeld hebben en de andere onderzoeken afwachten. We zullen dan kijken of we vinden dat er mensen zijn die zich nader moeten verantwoorden.’’

‘Transparantie van het grootste belang’

De familie vraagt ondertussen ook expliciet om meer openheid van zorginstelling RIBW. ,,De familie heeft bijvoorbeeld gevraagd om het dossier. Maar daar doet men heel moeilijk over.’' Dat is lastig voor de ouders van Robert. ,,Ze doen hun best dit alles een plek te geven, maar daarbij is volledige transparantie over alles dat er is gebeurd van het grootste belang.’’

Buren vinden uitkomsten onderzoek summier

Buren van de RIBW-instelling – die drie keer 112 belden, maar te horen kregen dat er geen politiewagen beschikbaar was – vinden de uitkomsten van het onderzoek wat summier. ,,Er wordt niet duidelijk wat er nou precies is gebeurd. Hoe vaak er is gebeld, hoe laat en wanneer?’’, zegt Jacob Taal die vlak naast de instelling woont.,,Er wordt alleen gezegd: ‘Sorry, we zullen er naar kijken’. Meer niet. Ze hoeven niet elk detail openbaar te maken, maar meer dan dit had wel gekund.’’

Omwonenden niet vooraf geinformeerd

De omwonenden zijn vooraf niet geïnformeerd over het rapport. Taal: ,,Ze hadden even een briefje kunnen sturen waarin ze erkennen dat het fout is gegaan. Maar dat hebben we nog niet gehoord. Dat vind ik niet het belangrijkste: ze gaan kijken naar de werkwijze van de meldkamer, maar dat zegt me niks. Er wordt niet ingegaan op de vraag of er nou genoeg politiewagens in de buurt waren. Is daar naar gekeken? En is dat nu wel gewaarborgd. Wat als er daar weer een probleem is? Moeten we dan weer zo lang wachten?’’

Buurt wachtte 25 minuten op politie

Om 20.20 uur belde een buurvrouw die vlak naar de instelling woont 112 omdat ze rumoer hoorden. Toen ze om 20.30 glasgerinkel hoorde, belde ze nogmaals het noodnummer. Haar man kwam even later thuis en hoorde iemand roepen over bloed en een steekwapen, waarop ook hij nog eens 112 belde. 25 minuten na het eerste contact arriveerde de politie.