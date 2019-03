Familieruzie die op straat in Wageningen werd uitgevochten, eindigt met werkstraf

Wirwar van gebeurtenissen

Hogere straffen

De officier van justitie had tegen alle drie de mannen hogere straffen geëist, maar de rechtbank vindt het bewijs in een aantal gevallen minder hard en houdt er onder meer rekening mee dat de zaak al oud is. Eerder kregen vriendin van de Wageninger en een van de dochters van de 45-jarige Edenaar al werkstraffen van 20 uur opgelegd.



De twee families kwamen ook in het nieuws toen zij in september 2016 hun vete met een schep, knuppels en opzettelijke aanrijdingen uitvochten voor middelbare school De Pantarijn in Wageningen. Filmopnames van vooral scholieren zorgden voor het bewijs in deze zaak. In de strafzaak over de ruzie op het schoolplein in 2016 legde de rechtbank aan andere leden van het ‘Wageningse kamp’ straffen van 10, 15 en 18 maanden op.