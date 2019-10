Fietsen in een truitje van de wereldkampioen? Annemiek van Vleuten verkoopt shirts voor goed doel

En dus besloot de Wageningse haar zolder eens op te ruimen. Dat resulteerde in een indrukwekkende stapel wielerkleding an onder meer het Nederlandse team, haar voormalige ploegen en haar huidige team: Mitchelton-scott.



De Wageningse gaat nu een aanzienlijk deel van haar shirts verkopen voor een goed doel. Wie een shirtje wil, sommige zijn zelfs nog nooit gedragen, kan die op 2 november kopen bij fietsenwinkel Roel Peerenboom in Wageningen. Van Vleuten is er zelf ook, om een handtekening op de shirts te zetten.



Naar welk goed doel de opbrengst gaat, maakt Van Vleuten later bekend.