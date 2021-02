Fietser gewond bij aanrijding met lijnbus in Wageningen

Parkeren langs Grebbedijk in Wageningen verboden om hulpdien­sten ruimte te geven

12 februari WAGENINGEN - Parkeren is per direct verboden langs de Grebbedijk in Wageningen. Met dat parkeerverbod tussen de Jachthaven en de Blaauwe Kamer hoopt de gemeente Wageningen de bereikbaarheid van hulpdiensten te garanderen.