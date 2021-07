Fietser knalt tegen lantaarnpaal, bewusteloos naar ziekenhuis

Chantal (41) is ernstig ziek en een behande­ling van 50.000 euro is haar laatste strohalm: ‘Ik wil gewoon mijn leven terug’

20 juni Die man is gek. Dat dacht Chantal Tiggelman (41) toen ze in 2014 door een neuroloog gediagnosticeerd werd met Multiple Sclerose (MS). Al tien jaar had ze vage klachten, maar aan MS was nooit gedacht. Een emotionele rollercoaster volgde, Chantal ging snel achteruit. Inmiddels is een stamceltransplantatie in het buitenland haar laatste strohalm, maar die kost 50.000 euro.