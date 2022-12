Fietser raakt gewond na aanrijding met bestelbus

Is de eikenpro­ces­sie­rups op sterven na dood? Dit jaar geringere overlast van kriebel­beest­jes, volgend jaar nóg minder

De eikenprocessierups heeft zijn beste tijd gehad. Het kriebelbeestje, dat met zijn honderdduizenden brandharen in 2019 zorgde voor een enorme plaag, is duidelijk op zijn retour. Dit jaar was er al minder overlast, voor komend jaar zal de plaagdruk verder afnemen.

29 november