Fietsster (80) overleden na ernstige aanrijding in Wageningen

Geen schoothond­je, maar wandelende bladeren! In de studenten­ka­mer van Jaimie (25) lopen er tientallen rond

Een hond of kat, soms een parkiet en her en der een goudvis. In menig studentenhuis is de aanwezigheid van een huisdier heel normaal. Maar de 25-jarige Jaimie van der Vleut houdt er wel heel bijzondere beestjes op na. In haar studentenkamer in Wageningen stikt het van de Phyllium philippinicum, ofwel wandelende bladeren.

21 juli