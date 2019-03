Filosoof Eva Meijer ziet een veranderende kijk op dieren

Burgemees­ter Wageningen houdt coffeeshop in de gaten

30 maart WAGENINGEN - Na een recent geweldsincident, angst en aanhoudende klachten en onrust in de buurt, houdt burgemeester Geert van Rumund van Wageningen coffeeshop De Bengel in de Sportstraat nauwlettend in de gaten. Het liefst ziet hij de shop verhuizen, maar daarvoor heeft hij geen geld en geen juridische mogelijkheden.