Financiële zorgen voor nieuwe directeur Wageningen45: ‘Geld is mijn grootste uitdaging’

Bestrij­ding plaagmier met kokend water werkt, maar niet overal

De proef om het mediterraan draaigatje op de Churchillweg in Wageningen te bestrijden is een succes. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente. ,,Na de behandelingen met kokend water waren er weinig of geen activiteiten meer van de plaagmier. Volgend voorjaar is pas echt te zien wat de resultaten zijn", aldus de woordvoerder.

20 november