Floor Vermeulen wordt de nieuwe burgemeester van Wageningen

Coronavi­rus schudt ons wakker: ‘We moeten veel gezonder gaan leven en eten’

21 maart Voeding en bewegen blijken in hoge mate te bepalen hoe we een covid-besmetting doorstaan. Dat is niet nieuw: ook vóór de pandemie lagen de IC’s vol patiënten met leefstijlaandoeningen. ,,Waarom”, vraagt professor Emely de Vet van Wageningen Universiteit zich bijna geërgerd af. ,,Waarom is corona zo’n groot probleem geworden?”