Forse kritiek op zorgverleners in onderzoek naar dood Robert

WAGENINGEN Zorgverleners van RIBW, Pro Persona en de gemeente Wageningen hadden eerder in kunnen en moeten grijpen in de zaak van Robert Dönnges. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

Robert, die veelvuldig kampte met psychoses, stierf begin dit jaar in een instelling voor begeleid wonen in Wageningen. Het ging al lange tijd slecht met hem en zijn ouders vroegen al maanden voor zijn dood om ingrijpen. Robert zou een dag na de fatale avond worden overgeplaatst naar een andere locatie, waar meer begeleiding mogelijk was.

Ook de directe medewerkers wilden dat er werd ingegrepen. Maar het gebeurde niet. ,,Dit bevestigt dat diverse instanties tal van fouten hebben gemaakt’’, zegt advocaat Richard Korver namens de familie. Hij is kritisch op de manier waarop het onderzoek is aangeboden. ,,Het wordt gepresenteerd als aanbeveling, terwijl het de excuses aan de familie mist.’’

Robert was in de war

Het onderzoek is op verzoek van zorgverlener Pro Persona en de gemeente Wageningen gedaan door het COT (het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement). Uit de samenvatting van het rapport- het enige deel dat publiek in te zien - blijkt duidelijk dat er beter opgetreden had kunnen worden.

Volledig scherm Robert Donnges © Privebezit Robert, die op 19 februari hevig in de war was, kwam om het leven na een worsteling met personeelsleden en mogelijk ook agenten. Wat er precies in de woning heeft afgespeeld is nog altijd onduidelijk. Het onderzoek van de politie naar de gebeurtenissen in de woning aan de Morel loopt nog altijd.



Eerder werd al wél een onderzoek afgerond naar de reden waarom de politie veel te laat ter plaatse was.

‘Signalen niet opgepakt door leiding bij Pro Persona’

Uit het onderzoek blijkt dat de problemen binnen Pro Persona (de behandelaar) en RIBW (de woonbegeleider) weliswaar werden herkend, maar dat dit niet opgepakt is door de ‘hogere’ leiding binnen de organisatie. ‘De urgentie is buiten de directe betrokken medewerkers niet voldoende doorgekomen’, zo schrijven de onderzoekers. Was Robert overgeplaatst, dan had dit incident niet plaatsgevonden, concluderen de onderzoekers.

‘Geen directe verband tussen gemaakte fouten en dood Robert’

De onderzoekers menen echter ook dat uiteindelijk niet vastgesteld kan worden of de gang van zaken rond de begeleiding ervoor gezorgd heeft dat het op 19 februari dit jaar zo vreselijk is geëscaleerd.

‘Alle medewerkers hebben hun best gedaan Robert te helpen’

Hillegonde van den Berg, Bestuurder van RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, zegt in een reactie ervan overtuigd te zijn dat iedereen zijn best heeft gedaan om Robert zo goed als mogelijk te helpen. ,,Het is erg frustrerend en pijnlijk voor alle partijen dat dit niet is gelukt en dat het zo noodlottig voor betrokkene is afgelopen. Dat is vreselijk voor de nabestaanden. Deze situatie is helaas onomkeerbaar. Wat we kunnen doen, en waarvoor we grote verantwoordelijkheid voelen, is aan de slag gaan met de aanbevelingen.’’



Niet alle conclusies gedeeld

Verschillende van de conclusies en aanbevelingen worden omwille van het medisch beroepsgeheim alleen met de betrokken instanties gedeeld. De familie van Robert Dönnges, heeft eerder al laten weten daar erg verbolgen over te zijn. Korver zegt nog altijd graag het hele rapport te willen zien.