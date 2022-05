Gas- en waterleiding kapotgetrokken in Wageningen

Nieuwe groente­pluk­tuin in Wageningen: ‘Het is mijn reactie op de misstanden in de voedselin­du­strie’

Voor een paar tientjes per week je eigen groente van het land halen. Dat kan binnenkort in Wageningen. Op 26 mei opent Francine Vermeer (32) haar groentepluktuin. ,,Het is mijn antwoord op de ecologische crisis.”

10 mei