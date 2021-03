Gebouw Wageningen Universiteit ontruimd: vier personen in aanraking met gevaarlijke stof

Bewoners­ver­e­ni­gin­gen Wageningen dreigen met rechtsgang om bereikbaar­heids­plan­nen: ‘Provincie niet transpa­rant’

1 maart WAGENINGEN - De bewonersverenigingen van de Roghorst, Tarthorst, Diedenweg en ‘Groene rondweg biedt uitweg’ slepen de provincie mogelijk voor de rechter over een oplossing voor de bereikbaarheid van de stad. Ze vinden dat de provincie niet transparant is geweest over haar plannen. ,,Je kunt niet zomaar onderweg de spelregels veranderen’’, zegt Frank Hoeberichts van Bewonersvereniging Roghorst.