Geen helikopterartiest op 5 mei in Wageningen; Ambassadeurs van de Vrijheid slaan de stad dit jaar over

Elden even opge­schrikt door komst ‘nudisten­cam­ping’, carnavals­grap geeft boosheid over gemeente Arnhem

In het voormalige dorp Elden in Arnhem is het korte tijd onrustig geweest vanwege een aankondiging over de komst van een naaktcamping bij Park Westerveld. ‘De gemeente heeft het bestemmingsplan, na inzage, goedgekeurd’, stond in een flyer die huis-aan-huis werd verspreid. ‘Tevens zijn er na openbare publicatie geen bezwaren binnengekomen.’