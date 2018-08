Geen kamer? Dan kampeer je toch gewoon op de Wageningse Campus

Droomreis dankzij Iranfesti­val voor 150 Wagenin­gers naar de Efteling

13:51 WAGENINGEN - Liefst honderdvijftig Wageningse kinderen en ouders zijn een gratis dagje uit geweest naar De Efteling. Met dank aan het allereerste City of Cultures-festival dat in juli plaatshad. De opbrengst van het festival was zo groot dat er in september nog een tweede reis georganiseerd kan worden.