Geen tweede kans voor 75 jaar vrijheid: opnieuw streep door defilé in Wageningen, ook in Groesbeek geen activiteiten

Ook dit jaar gooit het coronavirus flink roet in het eten voor honderden evenementen die in 2020 al met een jaar waren uitgesteld. Vanuit de Achterhoek is de provincie recent al gevraagd het subsidiepotje rond de viering van 75 jaar vrijheid in 2020 met nóg een jaar te verlengen, zodat in 2022 evenementen alsnog plaats kunnen vinden. Op dit moment maken alleen evenementen voor 31 mei van dit jaar nog kans op geld.