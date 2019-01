Geert brengt met zijn boek de klassieke talen tot leven: ‘Niemand die ze nog spreekt’

Druk in ziekenhuis, veel brandjes in Ede, rustig in dorpen en in Wageningen

1 januari EDE/ WAGENINGEN - De jaarwisseling is in Ede en Wageningen zonder grote incidenten verlopen. In ziekenhuis Gelderse Vallei was het erg druk op op de spoedeisende hulp. De brandweer had het het drukker dan vorige jaarwisseling en was vooral bezig met het blussen van kleine branden en buitenbrandjes.