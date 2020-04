Geert van Rumund blijft burgemeester van Wageningen; pas juni 2021 met pensioen

Al veel benoemingsprocedures voor nieuwe burgemeesters zijn stil gelegd. En nu volgt ook die in Wageningen. Van Rumund wil hiermee een bijdrage leveren aan de stabiliteit in Wageningen in een onzekere tijd.,

Hele stad op zijn kop

,,Wat ons nu overkomt zet onze hele stad en het leven van al onze inwoners, op z’n kop’’, zegt de burgemeester. ,,Ik wil onze mooie stad in deze onzekere tijd niet in de steek laten. Daarom blijf ik tot 1 juni 2021 burgemeester van Wageningen. Hopelijk is er dan weer wat rust en stabiliteit.



Rien Bor, waarnemend voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van de vertrouwenscommissie die de benoemingsprocedure namens de raad voorbereidt, is daar blij mee.



,,We leven in een bijzondere tijd, spannend en onzeker. Daarom heeft Wageningen nu behoefte aan stabiliteit van bestuur. Het is duidelijk dat er de komende tijd nog heel veel op ons gaat afkomen.’’ Dat is dan ook de reden dat de gemeenteraad aan Van Rumund heeft gevraagd zijn pensionering nog even vooruit te schuiven.