Gelderse universiteiten trekken handen af van ontgroeningen

Hoewel vereniging Ceres uit Wageningen juist graag afspraken wil maken met de universiteit over de ontgroeningsperiode, ziet die universiteit daar zelf geen aanleiding toe. Na excessen bij andere verenigingen, zoals bij Vindicat in Groningen waar een eerstejaars twee jaar geleden hersenletsel opliep tijdens de ontgroeningsperiode, hebben veel universiteiten in Nederland juist uitgebreide gedragsregels opgesteld.

In Leiden bijvoorbeeld moesten de verenigingen een vijf pagina lang verdrag ondertekenen. In Wageningen en Nijmegen, de universiteiten binnen het verspreidingsgebied van De Gelderlander, nog niet zo ver.

'Goed vertrouwen'

Quote Wij hebben meermaals aangeboden bij de universi­teit om afspraken te maken Voorzitter Coen Hubers van Ceres Voor de Wageningen University & Research (WUR) geldt dat er geen regels zijn opgetekend rondom de ontgroeningen. Een woordvoerder van de universiteit laat weten dat de ontgroening 'in goed vertrouwen' aan de verenigingen wordt gelaten.



,,Wij hebben meermaals aangeboden bij de universiteit om afspraken te maken. Het was rector magnificus Arthur Mol die dat steeds niet wilde tekenen’’, vertelt voorzitter Coen Hubers van Ceres. Mol riep twee jaar terug nog studentenverenigingen op 'helemaal te stoppen met ontgroenen'.



Het beeld dat de WUR na die oproep niets heeft gedaan om excessen te voorkomen, is volgens een woordvoerder onjuist. Ieder jaar gaat de universiteit met de verenigingen om tafel om algemene, mondelinge afspraken te maken.

Toch komen er vanaf volgend jaar geschreven regels, om onder andere andere fysiek contact, vernedering, overmatig alcoholgebruik en uitputting tegen te gaan. De woordvoerder: ,,We zetten liever niets op papier en houden de afspraken algemeen. Je kan wel van alles opschrijven. Maar stel dat er iets gebeurt dat net zo vernederend is, maar buiten de afspraken valt. Dan omzeil je dus gewoon de regels.’’

In Nijmegen is er tussen de Radboud Universiteit (RU) en de twee grootste studentenverenigingen Carolus Magnus en Ovum Novum wél een overeenkomst opgesteld. De door de LKvV genoemde punten komen hier echter nauwelijks in voor. De afspraken gaan vooral over het feit dat de eerstejaars hun colleges moeten kunnen volgen in de ontgroeningsweek.

Studentenverenigingen maken zelf wél afspraken

Dus hebben verenigingen zelf initiatief genomen om excessen te beperken. Zo hebben de Nijmeegse verenigingen Carolus Magnus en Ovum Novum een interne gedragscode voor de ontgroeningsperiode. Ook bij de Wageningse K.S.V. Franciscus (KSV) en Ceres is dat het geval. ,,Dat doen we omdat we misstanden vóór willen blijven, en ons niet achteraf op het achterhoofd hoeven te krabben’’, zegt voorzitter Coen Hubers van Ceres.

Daarnaast is het bij de vier genoemde verenigingen procedure om iedere avond van de ontgroening te reflecteren op de dag zelf. Ook is er van alle aspirant-leden een medisch dossier en zijn er mensen met een EHBO- of BHV-diploma aanwezig volgens de verenigingen.

Ongeluk in klein hoekje

Bij Carolus Magnus willen ze verder over de ontgroeningsweek weinig kwijt. In verband met het geheime karakter kunnen er geen uitspraken gedaan worden over fysiek contact, slaap en sanitaire voorzieningen, aldus voorzitter Kevin Brinkers. ,,Ik kan wel verzekeren dat er gewoon een toilet is.’’

Alcohol is bij Carolus Magnus voor aspirant-leden verboden tijdens het weekend verboden. Leden zelf mogen wel drinken. Een ongeluk zit dan in een klein hoekje, geeft ook Brinkers toe. ,,Een exces is altijd mogelijk. Maar we zien er onderling op toe dat niemand doordraaft of zijn eigen plezier heeft ten koste van anderen.’’

Bij Ovum Novum kan er meer gezegd worden over de interne afspraken. ,,Fysiek contact is niet toegestaan’’, vertelt voorzitter Mart de Vree. ,,Daarnaast zijn er sanitaire voorzieningen aanwezig.’’ Wat voor voorzieningen is onduidelijk.

Wat betreft het alcoholbeleid zegt de vereniging ook niet veel. ,,Deelnemers aan de Eigen Introductie (zo noemen de verenigingen hun ontgroening, VD.) worden nooit verplicht om alcohol te drinken.’’

Gedragscode

Bij studentenvereniging Ceres uit Wageningen, waar aspirant-leden gedurende de ontgroening enkele dagen werk verrichten voor Staatsbosbeheer, moeten de leden een gedragscode ondertekenen.