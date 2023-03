Gelske Kwikkel stelt in foto's milieuvervuiling aan de kaak: ‘Je kunt ook iets moois maken’

Expo in de Casteelse Poort

Ruim twintig van haar foto’s zijn samen met objecten van Francisca Henneman tot en met 11 juni te zien op de expositie Natuur-kunst-stof – tot nadenken in Museum De Casteelse Poort in Wageningen.

,,Met mijn foto’s wil ik de schoonheid van de aarde tonen, maar mensen er ook bewust van maken hoe we ermee omgaan. Ik heb bijvoorbeeld vissen gefotografeerd in potten, flessen en vazen, geïnspireerd op een stilleven van de Italiaanse kunstenaar Morandi. Ze staan in troebel water, om te laten zien dat vissen geen lucht en ruimte meer krijgen.”

Ook plastic speelt vaak een rol in haar werk, bijvoorbeeld op foto’s waarbij de kunstenares inspiratie haalde uit beroemde schilderijen. ,,Voor mijn foto naar De baadster van Rembrandt heb ik een vrouw door plastic laten waden. Ophelia, geïnspireerd op het schilderij van Millais, ligt niet in een vijver, maar in plastic. In plaats van bloemen heeft ze een plastic flesje in haar hand.”