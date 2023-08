Twee huwelijken zitten populaire expositie in Oosterbeek dwars, maar er is hoop

Twee huwelijken zitten de populaire expositie ‘Oosterbeekse kunstenaarskolonie herleeft’ in de weg. De tentoonstelling in de Concertzaal is daardoor zondag voor het laatst te zien. Maar er is hoop: de Concertzaal is in beeld als museumlocatie.