Gewonden bij ernstig ongeluk met meerdere auto’s in Bennekom

Motorscoo­ter die Wageningse sloot in vloog was gestolen

12 augustus WAGENINGEN - De motorscooter die maandagochtend in alle vroegte het water langs de Rijnsteeg in Wageningen in vloog, was gestolen. Dat meldt een politiewoordvoerder. ,,De scooter is gestolen in Wageningen. Wie de bestuurder was, weten we nog niet. We doen hier verder onderzoek naar.”