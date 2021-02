Gezonder eten klinkt makkelijk, maar is het vaak niet

Wageningen moest 5 miljoen bezuinigen om ‘overname’ door provincie te voorkomen: dat is gelukt

12 februari WAGENINGEN - Het was een forse opgave: de gemeente Wageningen moest in 2020 dik vijf miljoen euro bezuinigen om te voorkomen dat ze onder curatele van de provincie zou komen te staan en de controle uit handen zou moeten geven. Niet alleen de belastingen moesten omhoog, de lijst met bezuinigingen was lang. ,,Maar het is gelukt’’, zegt wethouder Maud Hulshof.