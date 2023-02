Goededoelenclub in Wageningen zoekt goede doelen

Wagenings Nut heeft als doel initiatieven uit de Wageningse samenleving voor de Wageningse samenleving financieel te ondersteunen. ,,We merken dat er na corona minder organisaties bij ons aankloppen voor steun, terwijl verbinding in de Wageningse samenleving meer dan ooit belangrijk is”, zegt Dresselhuis. ,,Wie tips heeft over organisaties die financiële steun kunnen gebruiken, kan dat melden via het contactformulier op onze website .”

Voor alle Wageningers

De organisatie zoekt nog bestuursleden. Ook hierover meer info op de site of per telefoon: 06-46474216.

Historie

Wagenings Nut is aangesloten bij de landelijke Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Die is opgericht in 1778. Nutsdepartementen stonden in het hele land - ook in Wageningen - aan de wieg van scholen, bibliotheken, filmhuizen, woningbouw en uiteraard de Nutsspaarbanken, later SNS en BNP Fortis.