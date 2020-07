Granaat gedumpt bij kinderspeelplaats in Wageningen: ‘Dit kan echt niet’

Wageningse universi­teit onderzoekt oorzaak Peelbrand

17 juli WAGENINGEN - De universiteit in Wageningen stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de brand in de Deurnsche Peel afgelopen voorjaar. De brand verwoestte zo’n 800 van de in totaal 1000 hectare natuurgebied. Wie te dicht bij de vuurzee woonde, moest tijdelijk het huis verlaten. In de weken daarna bleef het vuur ondergronds doorsmeulen en laaide her en der geregeld op.