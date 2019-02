Groen licht voor OnePlanet: provincie steekt 65 miljoen in komst Imec

De provincie Gelderland investeert 65 miljoen euro in OnePlanet, een samenwerking tussen de universiteiten van Wageningen en Nijmegen en het Vlaamse onderzoeksinstituut Imec. Het bedrag, een record voor de provincie, wordt uitgesmeerd over 8 jaar. De hoofdvestiging komt in Wageningen, Nijmegen krijgt een dependance.

Over het voorstel is maanden gedaan. Al eerder had Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van Gelderland, het plan in het provinciehuis voor stemming aan willen bieden. Maar veel partijen, tot coalitiegenoten CDA en PvdA aan toe, hadden hun twijfels. Over de invloed die de provincie voor dat enorme bedrag zou krijgen, het aanhaken van onderwijs en mkb. Maar ook over de doelstellingen, die niet ambitieus genoeg zouden zijn.

Van die twijfels was woensdag binnen de coalitie niets meer over. Gedeputeerde Staten hebben de afgelopen tijd het voorstel dan ook verder aangescherpt: in de eerste jaren moeten meer regionale ondernemers en scholen betrokken worden bij OnePlanet. Ook de houding tegenover het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO, dat ook graag mee wilde doen maar aanvankelijk werd buitengesloten, is veranderd. TNO is nu welkom.

De VVD was al lange tijd om: ,,Deze kans komt slechts eens in de zoveel jaren voorbij”, zei René Westra. ,,Als food en health essentieel is voor Gelderland, kan de komst van OnePlanet grote impact hebben op de concurrentiepositie van beide sectoren.” Maar ook het CDA was haar twijfels voorbij. ,,OnePlanet is een voorbeeld van hoe wij als volksvertegenwoordigers het voorstel beter hebben kunnen maken”, zei Daisy Vliegenthart.

Droom

De PvdA verwoordde nogmaals de lastige afweging die de partijen de afgelopen maanden gemaakt hebben. ,,Er is gedroomd over dit initiatief en de mooie bijdragen aan de wereld. Maar er wordt een heel fors bedrag gevraagd van de provincie”, zei Statenlid Fokko Spoelstra. ,,Wat heeft het Gelderse mkb er aan? En het Gelderse onderwijs? Is die droom echt zo veel miljoenen waard?”

Inmiddels is het antwoord ja, constateerde Spoelstra. ,,We zijn tot een ander en meer voldragen voorstel gekomen. Veel zorgen zijn omgezet in harde kengetallen. Dat is beter te meten en te toetsen.” De koppeling met het Gelderse mkb en mbo is naar tevredenheid gelegd. Ook de vierde coalitiegenoot, D66, sprak haar steun uit voor de investering, waarmee de meerderheid een feit was.

Het voorstel werd nog breder gedragen, door ChristenUnie, SGP, 50PLUS, GroenLinks en Partij van de Dieren. Maar de PVV en SP waren tegen. ,,Het is 65 miljoen euro publiek geld”, benadrukte SP’er Paul Kusters. ,,Het idee is goed, maar zou op een andere manier gefinancierd moeten worden.”