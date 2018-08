Groep Wageningers wil actie tegen uitbreiding van Lelystad Airport

Dat schrijft het gezelschap, van wie de leden niet bekend zijn, in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

De verontruste Wageningers vinden het opvallend stil in de plaatselijke politiek rond de uitbreiding van het vliegveld en de daaruit vloeiende toename van het vliegverkeer dat ook nog eens laag over Wageningen komt. Ze wijzen erop dat Ede bij de eerste bekendmakingen wel alert reageerde. Volgens Vliegverkeerd is de route nu dusdanig veranderd dat hij niet meer over Ede gaat, maar wel over Wageningen.

De belangengroep meent dat de gemeente tot nu toe slechts een klein deel van de bevolking heeft bereikt met voorlichting over de laagvliegroutes en wil van B en W weten of ze bereid is om de Wageningse bevolking op een bredere wijze te informeren en te betrekken bij de problematiek. De groep zou dat graag zien in de vorm van informatie- of discussieavonden.