Grote stroomstoring op Wageningen Universiteit opgelost, veel studenten zitten alweer thuis

Hoe de storing precies is ontstaan, is nog onduidelijk. Er was onder meer geen stroom en geen verwarming, blijkt uit berichten op sociale media. De hele campus lag plat. De storing is rond 09.00 uur ontdekt in een verdeelstation op de campus. Monteurs van netwerkbeheerder Liander hebben in Wageningen het probleem onderzocht en opgelost. Net na 10.30 uur was het probleem verholpen en werden stapsgewijs alle gebouwen van de WUR weer voorzien van elektriciteit. Inmiddels zijn alle gebouwen van de campus weer vrijgegeven en druppelen de studenten weer binnen. Het ochtendprogramma wordt echter niet meer hervat omdat alle studenten rond 10.00 uur naar huis werden gestuurd.

‘Rustig verlopen’

Maarten Walraven is een van de velen die op verzoek van de WUR naar huis vertrokken. ,,Ik was een practicum aan het begeleiden, Fundamentals of Human Physiology, toen de stroom uitviel. Eerst hoopten we dat we even konden wachten tot er weer stroom was, maar dat kon uiteindelijk niet. De ontruiming is overigens heel rustig verlopen.’’



Hij komt vanmiddag niet terug. ,,Het practicum was alleen maar vanochtend.’’



De stroomstoring beperkte zich op de campus tot het deel waar de WUR-gebouwen staan. De bedrijven op het terrein, onder meer Friesland Campina, hadden wel gewoon stroom.



Dat geldt ook voor de winkels op het terrein. Subway en AH to Go voorzagen veel studenten van een warm kopje koffie, een broodje en iets lekkers tijdens de storing.