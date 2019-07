Grote woningbrand in Wageningen onder controle

De brand ontstond rond 19.30 uur op zolder in één woning aan de Tarthorst. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. De brandweer is op dit moment bezig met blussen. Ze is aanwezig met drie blusvoertuigen en een hoogwerker. Ze konden niet voorkomen dat de vlammen oversloegen naar twee naastgelegen woonhuizen. Het De schade is erg groot, de brandweer heeft bij de huizen ook enkele zolderramen ingeslagen om beter bij de vlammen te komen.



Via Twitter adviseert de brandweer omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden als ze overlast ervaren. ‘Er is sprake van stevige rookontwikkeling. En rook is nooit gezond’. In verband met het blussen van het vuur is de omgeving afgezet.



De naastgelegen woningen zijn ontruimd. Opmerkelijk is dat de brandweer vanmiddag in dezelfde straat meting heeft verricht vanwege een mogelijke terpentinelucht. Het is niet duidelijk of dit te maken heeft met de brand.