Halverwege Dry January gaat het de deelnemers nog goed af: ‘Ik slaap dieper’

Arie-Wil­lem Bijl in functie als tijdelijk wethouder in Wageningen

14 januari WAGENINGEN - Arie-Willem Bijl (PvdA) is sinds deze dinsdag wethouder in Wageningen. Weliswaar tijdelijk, want hij vervangt zijn partijgenote Anne Janssen die met zwangerschapsverlof is. Bijl neemt haar portefeuille over met daarin wijken, ruimtelijke ordening en cultuur.