Handhavers hebben handen vol aan gevaar op water, recordaantal brugspringers in regio

De gemeente Wageningen, die de snelheid op de Rijn al langer omlaag wil brengen, gaat optreden tegen de overlast. Burgemeester Geert van Rumund heeft bij de diensten die toezicht moeten houden een verzoek ingediend voor extra surveillances op de Rijn, vooral in het weekend als het mooi weer is. Dan is de drukte op het water het grootst. Watersportverenigingen in de omgeving klagen al langer over bestuurders van jetski’s en speedboten die met opzet dichtbij varen.



De Rijn bij Wageningen ligt in een snelvaargebied. Tussen Driel en Amerongen geldt geen snelheidsbeperking. Behalve ter hoogte van Rhenen mogen boten zo hard als ze kunnen, wat kan oplopen tot 120 kilometer per uur. Dat is veel te hard, meent burgemeester Van Rumund. Ook omliggende gemeenten willen dat er een oplossing komt voor de hoge snelheden op de rivieren.