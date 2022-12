Hangen aan een sterflat, ik moet er niet aan denken

Hoe anders was dat een jaartje of 45 geleden toen ik nog op zestienhoog in deze flat woonde. In die tijd had ik wat minder last van hoogtevrees dan nu. Gelukkig maar, want bij mooi weer legden we een bedspiraal op de rand van het balkon. Die haalde het precies tot de vensterbank. Matras erop en je kon heerlijk in het zonnetje zitten. Die 50 meter die ons scheidde van de begane grond deed ons toen niet veel.