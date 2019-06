Heemschut pleit voor behoud restant laat-middeleeuws huis in Wageningen

Update/Video Auto belandt op dak in Wageningen na botsing

10 juni WAGENINGEN - Twee auto's zijn maandagavond rond 20.30 uur in Wageningen met elkaar in botsing gekomen, waardoor er één auto over de kop vloog en op zijn dak belandde. Ook is er hierbij een boom geraakt. De inzittenden zijn gecontroleerd door ambulance personeel.