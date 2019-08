Heidi maakt gezonde Krusli van voedsel dat anders bij het afval verdwijnt

Fietsster raakt gewond bij botsing met andere wielrijder in Wageningen

7 augustus WAGENINGEN - Op de kruising van de Churchillweg met de Nijenoord Allee in Wageningen is woensdagochtend een fietsster gewond geraakt bij een botsing met een andere fietser. Aanvankelijk leek de vrouw na het incident in orde en vervolgden beide betrokken fietsers hun route. Even later bleek de vrouw toch last te hebben van haar borstkas.