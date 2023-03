Heike Verheul (30) niet alleen achter dambord van waarde voor WSDV: ‘Ik wil geen half werk verrichten’

Volt, die andere winnaar van de verkiezin­gen, ‘is er niet alleen voor de stedeling’

In de schaduw van BBB kwam ook Volt in één klap met twee zetels in de Gelderse staten. De top van de partij is trots, de ambities zijn groot. Kernenergie wil Volt, net als BBB trouwens. ,,We zijn bereid tot samenwerking, maar niet tegen elke prijs.”