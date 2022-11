Herenboeren Wageningen laten oog vallen op grond in Rhenen: ‘Moet nog veel worden geregeld’

Van den Born (VVA Achterberg) kijkt uit naar het weerzien met zijn cluppie WAVV: ‘Maar ik lig er niet wakker van’

Marvin van den Born stapte afgelopen zomer over van WAVV naar VVA in Achterberg. De aanvaller keert zaterdagmiddag (14.30 uur) even terug op sportpark Van Ketwich Verschuur in Wageningen als de twee clubs, allebei gepromoveerd, tegenover elkaar staan in de derde klasse A.

25 november