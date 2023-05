Het Bevrijdingsvuur brandt weer in Wageningen

Met handig kaartje Vrijheids­vuur, defilé en liefst 14 podia met muziek: dit is er te doen op Bevrij­dings­dag in Wageningen

Het programma van het Bevrijdingsdag in Wageningen is uitgebreider dan ooit. Naast ceremoniële activiteiten is er op 5 mei vooral ruimte voor muziek. De meest in het oog springende festiviteiten op een rij.