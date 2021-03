Het defilé van veteranen dreigt te verdwijnen uit Wageningen, Defensie werkt niet meer mee

Na het ongeluk Albrechts vrouw Carola werd aangereden door een dronken automobi­list: ‘Ze is een andere vrouw geworden’

19 februari WAGENINGEN - Wat een feestdag had moeten worden, eindigde voor de familie Bouwman in een drama. Op de weg terug van het Bevrijdingsfestival in Wageningen, dertien jaar geleden, wordt moeder Carola aangereden door een dronken automobilist. ,,Ze is een andere vrouw geworden dan waarmee ik getrouwd ben.”