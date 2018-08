Het goedkoopst op kamers? Ga in Wageningen studeren

Maandelijks is de huur er gemiddeld 313 euro, iets meer dan in 2017 (311 euro). Voor een soortgelijk bedrag (310 euro) heb je een kamer van 14 vierkante meter in de Thorbeckestraat, dichtbij het centrum. Een kamer van 10 vierkante meter middenin de stad, aan de Hoogstraat, kost 315 euro.

Goedkope en dure uitschieters zijn er ook in Wageningen. Een kamer van 14 vierkante meter in de Ambachtstraat, buiten het centrum, kost 420 euro per maand. Dit terwijl je voor 24 vierkante meter in de centrale Herenstraat maar 200 euro betaalt.

Ede

Volledig scherm Een kamer aan de Weerdestein in Ede. © Screenshot Kamernet Ede is duurder. De gemiddelde maandhuur is ten opzichte van vorig jaar met 16 euro gestegen naar 339 euro. Wat je voor een soortgelijk bedrag krijgt? 14 vierkante meter aan de Weerdestein, een kwartiertje van het centrum. Deze is te huur voor 325 euro per maand.

Arnhem

Volledig scherm © Screenshots Kamernet In Arnhem betaal je gemiddeld 362 euro per maand, 1 euro meer dan in 2017. Vlakbij het centrum, in de Van Slingelandtstraat, heb je voor 365 euro een kamer van 16 vierkante meter. Een 'kast' van 6 vierkante meter aan de Hommelseweg kost 275 euro per maand. En een zes keer zo grote kamer (35 vierkante meter) aan de Rijnstraat hartje centrum is maar 480 euro.

Nijmegen het duurst

Huren in Nijmegen is het duurst met een gemiddelde huur van 373 euro; 12 euro meer dan in 2017. Wat je hiervoor krijgt, wisselt sterk. Zo staat een kamer van 24 vierkante meter voor 375 euro per maand te huur, buiten het centrum aan de Albert Schweitzerlaan. Even duur is een kamer van 14 vierkante meter in de Van Peltlaan, nog verder van het centrum.

Het kan gekker. Zo betaal je in de Sperwerstraat, buiten het centrum, voor maar 8 vierkante meter 450 euro. Een even grote kamer huur je in de Graadt van Roggenstraat, in het centrum, voor 230 euro.

Alle bedragen zijn inclusief gas/water/licht.