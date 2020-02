Het is gelukt: Wageningse Judith teelt eerste truffels van Nederlandse bodem

,,Ik voelde intuïtief dat ik die dag moest gaan zoeken’’, zegt de dolgelukkige Evenaar, die in 2013 de eerste truffelgaard van Nederland startte.



Haar truffelhond, speciaal door haar getraind voor het speuren naar truffels, vond de eerste oogst op 18 januari. Afgelopen vrijdag vond ze opnieuw truffels, nu van zeer goede kwaliteit, zoals ze zelf zegt. Het gaat om de witte voorjaarstruffel of Bianchetti truffel.



Haar truffelgaard ligt verscholen in de bossen van landgoed Oranje Nassau’s Oord in Wageningen. Evenaar begon ooit met rondleidingen in het bos en raakte in de ban van paddenstoelen en truffels. Ze raakte ervan overtuigd dat het zwarte goud ook in Nederland te telen is.