Het laatste model voor de lens van Karl Lagerfeld was misschien wel Rianne uit Wageningen

Rianne van Rompaey bewaart voor altijd de mooie woorden die de modeontwerper en -fotograaf tot haar sprak. ,,Tijdens de laatste shoot die we samen deden voor de haute couture persmap van Chanel, zei hij tegen me dat het net was alsof zijn schetsen tot leven waren gekomen, toen hij me in vol ornaat de studio in zag lopen. Dit zal ik nooit vergeten’’, zegt het Wageningse topmodel met enige ontroering na een show in de Fashion Week van Milaan.



Lagerfeld deed zijn bewonderende uitspraak eind januari. ,,Het was de eerste keer dat hij mij fotografeerde. Ik had hem eerder wel ontmoet tijdens shows en fittings voor Chanel en Fendi. Een week na de fotoshoot was de haute couture show van Chanel en daar was hij voor het eerst niet bij.’’



Officieel was dat vanwege vermoeidheid, maar er gingen al geruchten dat er meer aan de hand was. Maandag overleed hij.