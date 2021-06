Het regent... rupsenpoep! En let op: de eikenprocessierups komt er ook echt aan nu

Eikenpro­ces­sie­rups dit jaar later dan ooit: pas in juli overlast van het kriebel­beest­je verwacht

19 mei NIJMEGEN - Het koude weer heeft mogelijk ook een groot voordeel voor de mensen die elk jaar last hebben van de eikenprocessierups. De verwachting is dat het kriebelbeestje pas in juli echt voor overlast gaat zorgen, maar dat dat misschien wel veel minder zal zijn dan andere jaren.