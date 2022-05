Het wordt wel wennen 5 mei in Wageningen: defilé op een ander tijdstip, met podia geschoven

blogKoningsdag is niet meer dan de opmaat naar hét feestje van het jaar in Wageningen: Bevrijdingsdag. En voor het eerst sinds corona mogen we weer de straat op. Maar het wordt wel wennen.

Om te beginnen is het defilé – onbetwist hoogtepunt van 5 mei in Wageningen – in plaats van einde middag ineens tussen 13.30 en 14.00 uur geprogrammeerd. Dat wordt een heel vroege of heel late lunch voor de veteranen, die zich al ruim van tevoren moeten opstellen.

Waarom met het defilé is geschoven, weet in mijn omgeving niemand. Veronderstellingen te over: ‘Hoeft het festival niet halverwege worden stilgelegd’ of ‘Komt de tv vast beter uit’. En niemand die één van de veronderstellingen in de buurt vindt komen van een goede reden.

Ook over het festivalprogramma wordt flink gemopperd. Echte publiekstrekkers ontbreken. Op een paar acts op het hoofdpodium na – RONDÉ, Donnie (dit jaar Ambassadeur van de Vrijheid) en Son Mieux – doen geen van de namen acuut een belletje rinkelen.

En er is met podia geschoven. Wageningers die normaliter op het bluesplein achter de Hema hun rustpuntje vinden te midden van de technodreunen waar de jeugd op afkomt, moeten daarvoor nu naar de Patio. Uit de loop, aan de rand van de binnenstad.

Terwijl ‘hun’ plein net is omgedoopt in het Jaap Meursplein, naar de eind 2020 overleden Wageningse blueslegende. Dat zijn band Fake Brothers Bluesband op 5 mei niet eens op het naar hun zanger vernoemde plein mag spelen, is voor veel Wageningers een gotspe.

Maar we mogen tenminste weer. Eigenlijk verdient het organiserende comité Wageningen45 natuurlijk een pluim dat er sowieso een programma ligt, met zo’n rare, korte voorbereidingstijd. Bij de buren hebben ze dat niet voor elkaar gekregen: Rhenen moet het ook dit jaar nog zonder Rijnweek stellen.

