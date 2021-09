Hier geven ze deze week appels weg: ‘Wageningers zijn massaal taarten aan het bakken’

Opening Academisch Jaar voor allerlaat­ste keer in Aula

6 september WAGENINGEN - De opening van het academisch jaar van Wageningen Universiteit had maandagmiddag een historisch tintje. In verband met corona was net als vorig jaar uitgeweken naar de Aula in de binnenstad. De jaren daarvoor was de viering op de campus. Daar is de ceremonie volgend jaar ook weer. Het was echt de allerlaatste keer dat de opening van het nieuwe studiejaar in de Aula was.