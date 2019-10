Hoe boeren en bestuurders geen millimeter opschuiven bij Boerendebat: ‘Jullie zijn onbereikbaar!’

Teruglezen | Emoties lopen hoog op bij Boerende­bat, Gelders bestuur wil samen uit ‘shit’ komen

20:44 Boeren liggen onder vuur: terecht of niet? Bij het Boerendebat van De Gelderlander gingen betrokkenen vrijdagmiddag met elkaar in discussie over de toekomst van de boer. Onder meer boerenactieleider Bart Kemp en Johan Vollenbroek (bekend van zijn strijd tegen stikstof) deden mee in Wageningen. Lees alles over het debat hieronder terug.