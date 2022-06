Hoge besparing stikstof door anders boeren: nu nog een methode waarmee de boer dat kan bewijzen

Ultraloper Jan Breembroek (63) gaat 281 kilometer lopen in vijf dagen: ‘Maar ik ben geen Superman, zo voel ik mij totaal niet’

Rustig komt hij aanlopen, na een ronde over de atletiekbaan in Wageningen. Dribbelen noemt Jan Breembroek het. Ultraloper is hij. ,,Het betekent niet dat ik Superman ben. Zo voel ik mij totaal niet. Ik ben een kilometervreter. En dat is een deelnemer aan de Nijmeegse Vierdaagse ook.”

20 mei