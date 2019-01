Honderden banen erbij op groeiende Wageningen Universiteit

De ministeries van LNV en Onderwijs geven het komende jaar meer subsidie aan de WUR, waardoor er een groter budget is ontstaan voor nieuw personeel.



Dit betekent dat de universiteit komend jaar in totaal 600 nieuwe personeelsleden kan aannemen. Hiervan dienen 350 als vervanging voor de mensen die met pensioen gaan of om andere redenen vertrekken.



De overige 250 personen gaan een nieuwe rol op de universiteit vervullen. Zo gaat de universiteit extra docenten aannemen om de studentengroei op te vangen en komen er nieuwe mensen om programma’s van Wageningen Research in te vullen. In het strategisch plan van 2019 - 2022 meldt de universiteit dat de banen vooral opgevuld gaan worden door jongere medewerkers en dat er ook rekening gehouden wordt met de diversiteit van de medewerkers.