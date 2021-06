Hoogleraar Diervoeding Leo den Hartog: ‘2 cent extra voor een ei in de supermarkt moet kunnen’

Voor Leo den Hartog is het duidelijk. Plannen als halvering van de veestapel en de alweer afgeschoten verplichting tot minder eiwitten in het veevoer vormen een zinloze weg. ,,Laten we samen heldere doelen stellen en dan de vrijheid geven aan ondernemers om die doelen te bereiken.’’



De Wageningse hoogleraar adviseert de minister regelmatig als lid van de Raad voor Dieraangelegenheden, een door de overheid aangestelde adviesgroep van zo’n veertig deskundigen. Hij meent dat boeren veel te vaak worden geconfronteerd met nieuwe, strakke regels. ,,Bovendien gelden er andere regels voor bijvoorbeeld het vlees dat Nederland in komt. We moeten dus ook internationaal een eerlijk speelveld verzorgen.’’



Is dat laatste geen utopie?

,,Nee, het kan wel. Als je maar net zulke hoge eisen stelt aan de producten die Nederland binnenkomen als aan de eigen producten. In al die export zit overigens ook niet het probleem. De grootste schande is dat we in de wereld een groot deel van ons voedsel verspillen.’’