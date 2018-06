Hoogleraar van Wageningen Universiteit wint Spinozaprijs 2018

De Spinozapremie is de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschappelijke wereld, vergelijkbaar met de Nobelprijs in de internationale wetenschap. Hij wordt toegekend door NWO, dat veel onderzoeksprojecten financiert.



Van der Oost krijgt de prijs voor zijn baanbrekend onderzoek naar manieren om gericht genen te verwijderen, veranderen of te verplaatsen in planten. Hij krijgt 2,5 miljoen euro om verder onderzoek te doen. ,,Dit is top. Super’’, reageert Simon Vink, woordvoerder de universiteit. ,,En verdiend, want zijn onderzoeksgroep is ook echt verschrikkelijk goed.’’